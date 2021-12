Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Чарльза Оливейры на турнире UFC

В Лас-Вегасе (США) на турнире UFC состоялся поединок между Чарльзом Оливейрой и американцем Дастином Порье.

Бывший чемпион промоушена UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил бразильца Чарльза Оливейры с победой над американцем Дастином Порье.

My congratulations Champ, you deserve this 🏆 🇧🇷

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) December 12, 2021