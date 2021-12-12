Путин признался, что подрабатывал таксистом в 90-е годы

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 90-е годы прошлого века занимался частным извозом. Как признался глава государства, сейчас ему неприятно об этом говорить.

Об этом Владимир Путин рассказал в фильме «Новейшая история», который совсем скоро выйдет на телеканале «Россия 1». Недавно канал выпустил его фрагмент.