Путин признался, что подрабатывал таксистом в 90-е годы

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 90-е годы прошлого века занимался частным извозом. Как признался глава государства, сейчас ему неприятно об этом говорить.
Об этом Владимир Путин рассказал в фильме «Новейшая история», который совсем скоро выйдет на телеканале «Россия 1». Недавно канал выпустил его фрагмент.
Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было, — признался Путин.
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