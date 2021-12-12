Снег, метель и гололедица — погода в Ленобласти на 13 декабря

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Главное управление
по Ленинградской области

МЧС Ленобласти предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие три дня.

Так, 13 декабря на территории Ленинградской области ночью местами ожидается сильный снег. Днем ожидается мокрый снег. Подобная картина сложится 14 и 15 декабря, однако также в эти дни прогнозируется слабая метель. Кроме того, в ближайшие три дня на дорогах Ленобласти ожидается гололедица.

В понедельник, 13 декабря ожидается облачная погода. Ночью метеорологи ждут снег, местами сильный. Днем небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер ночью будет южный и юго-восточный, переходящий к юго-западному, западному скоростью 2-7 м/с, днем юго-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью установится от — 1 до -6 градусов, на востоке местами до -9 градусов, а днем от — 4 до +1 градуса.

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