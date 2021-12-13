Ножом в живот ударили директора строительной компании в Выборге

По информации ivbg.ru, ночью 12 декабря возле дома на улице Кривоносова в Выборге задержан 41-летний начальник участка строительной компании.
Мужчину подозревают в том, что вечером в соседнем доме во время ссоры он ножом в живот ударил своего ровесника – директора строительной организации.
Раненый госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия возбуждено уголовное дело.
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22.11.2021 4213