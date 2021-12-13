 У 16 вернувшихся в Россию туристов выявили заражение «Омикроном»

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По словам Татьяны Голиковой во время выступления в Госдуме, из 177 человек, вернувшихся в понедельник в Россию, у 16 обнаружили штамм коронавируса «Омикрон».

Вице-премьер также отметила, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,3 %.