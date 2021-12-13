Больше всего на уборку снега жалуются жители Всеволожского, Гатчинского и Кировского районов

Снежный штаб Ленобласти назвал районы, где быстрее всего убирают снег.

По данным комитета по ЖКХ Ленобласти, за неделю с уборкой лучше всех справились в Волосовском, Волховском, Лодейнопольском, Лужском районах и Сосновом Бору.

«Зима проверяет, кто как готов решать задачи. Если мы видим, что постоянно возникают одинаковые вопросы по одним адресам — будем принимать организационные и кадровые решения. Здесь нужен жесткий контроль и жесткий спрос», ― подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.

Общая территория в регионе, где необходимо убирать снег, составляет 171 млн кв. м. За прошедшую неделю убрано 155 млн кв. м. Площадь очищенных кровель многоквартирных домов составила 3466 тыс. кв. м.

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Напомним, что в регионе для водителей открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.

Обращения по поводу уборок федеральных трасс, проходящих по территории Ленинградской области и КАДа принимаются диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по номеру 8 (812) 405-08-60. О плохой уборке местных улиц и дворов следует сообщать по телефонам единых диспетчерских служб в районах Ленобласти, номера телефонов по ссылке.