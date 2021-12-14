В Великобритании умер первый пациент, зараженный омикрон-штаммом коронавируса

В мире распространяется омикрон-штамм, появляясь все в новых странах. В Великобритании был зафиксирован первый случай смерти пациента, который заразился новым штаммом.

— Мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. По меньшей мере скончался один человек, зараженный новым штаммом, – сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе общения с прессой после посещения центра вакцинации на западе Лондона.

О смерти зараженных штаммом B.1.1.529 до сегодняшнего дня не сообщалось. Борис Джонсон призвал соотечественников проходить ревакцинацию от коронавируса.

В правительстве Великобритании отметили, что из-за «заразной природы» омикрон-штамм может вытеснить другие штаммы и распространяться в геометрической прогрессии. В Лондонской школе гигиены сообщили, что к концу зимы в стране случаи заражения омикрон-штаммом достигнут рекордного уровня.