Данные о медотводе появятся в covid-сертификатах

В covid-сертификат включат данные о временном или постоянном медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Кроме данных о проведенной вакцинации этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе, либо временном, либо постоянном», — сказала она.
Документ будет защищен от подделки штрих-кодом.
Ранее стало известно, что в России начнут выдавать сертификаты привитым иностранными вакцинами.
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