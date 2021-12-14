Данные о медотводе появятся в covid-сертификатах

В covid-сертификат включат данные о временном или постоянном медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Кроме данных о проведенной вакцинации этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе, либо временном, либо постоянном», — сказала она.

Документ будет защищен от подделки штрих-кодом.

Ранее стало известно, что в России начнут выдавать сертификаты привитым иностранными вакцинами.