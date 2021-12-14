Во Всеволожском районе перекопали и обнесли забором единственный проезд к ТСН «Лисички»

Во Всеволожском районе Ленобласти дачники ТСН «Лисички» жалуются на то, что единственная дорога до их земельных участков перекопана, обнесена забором и на въезде установили пост охраны.

Дачникам приходится пробираться на свои участки через лес. По их словам, все это дело рук индивидуального предпринимателя.

Как рассказали 78.ru, этот лесной участок в 2019 году областной комитет по природным ресурсам передал в аренду предпринимателю. Территория предназначалась для строительства автомобильной дороги. По словам дачников, предприниматель постоянно переносил сроки работ, а после и вовсе стал требовать деньги за проезд.

Сейчас же идут судебные разбирательства. А тем временем после каждого конфликта с дачниками бизнесмен продолжает увеличивать время строительства. Новый срок – конец 2027 года.