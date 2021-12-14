В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за непогоды

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий вечером 14 декабря.

По данным Росгидрометцентра, с 19 часов 14 декабря до 7 утра 15 декабря на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда и налипания мокрого снега.

Отмечается, что «желтый» – второй уровень опасности, он означает потенциально опасную погоду.

Вам будет интересно До +3°С и мокрый снег ожидается в Ленобласти 15 декабря В среду, 15 ноября, в Ленобласти будет облачно. Ночью ожидается снег, днем в большинстве районов пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ветер... 14.12.2021 107

Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, отказаться от использования автомобилей. Также быть внимательными просят пешеходов. В последние дни в городе участились случаи травмирования из-за падающей с домов наледи — только за один день серьезно пострадали два человек .