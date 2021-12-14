Любовь к чужим животным привело жительницу Сланцев к условному сроку

Хищение чужой собаки в Сланцевском районе обернулось для женщины уголовным делом.
Сланцевский городской суд приговорил местную жительницу к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте суд. Женщину по статье «грабеж» признали виновной в похищении собаки.
Как стало известно, собака по кличке Линда была похищена еще в марте 2021 года из дома на Загородной улице в Сланцах.
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14.12.2021 39