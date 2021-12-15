Третьекурсника вуза в Петербурге задержали после угроз расстрелять преподавателей

В полицию Кировского района около 00:00 с 13 на 14 декабря обратился глава юридической службы Университета имени Макарова, расположенного на Двинской улице в Санкт-Петербурге.

Он сообщил, что студенты рассказали ему и дали послушать аудиосообщение 21-летнего третьекурсника. Молодой человек в социальных сетях ругал преподавателей и сообщал знакомым, что придет с огнестрельным оружием на сдачу зачетов.

Автора тревожных сообщений задержали около 05:00 в компьютерном клубе на улице Типанова. Родители студента сообщили полиции, что их сын стоит на учете в ПНД в связи с психиатрическим заболеванием. Врачи приняли решение отвезли его в специализированную больницу имени Скворцова-Степанова.