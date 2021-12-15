В Советском двое на «Оке» избили мужчину и отобрали все, что было у него в карманах

По информации ivbg.ru, 14 декабря в полицию Выборгского района обратился 39-летний житель Великого Новгорода, работающий водителем автобуса и находящийся в командировке в поселке Советский.
Возле магазина «Дикси» на улице Садовой на него напали двое мужчин. Они распылили в лицо пострадавшего содержимое баллончика и избили руками.
Их добычей стали около 4000 рублей из карманов жертвы. Затем они сели в автомобиль «Ока» с номерами 47 региона и уехали.
Вам будет интересно
Завершено расследование смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак. Согласно данным, полученным в результате экспертизы, причиной...
11.12.2021 1047