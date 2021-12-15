В Кудрово открылась выставка портретов животных

Выставка картин и рисунков о животных «Глаза в глаза» открылась в Кудровском центре образования №1

«Глаза в глаза» ― На передвижной выставке представлены картины художников-анималистов из Петербурга и Ленобласти и работы детей, участвовавших в конкурсе рисунков в защиту животных «Мы в ответе за тех, кого приручили». Организатором выставки выступает общественная организация «Огонек добра».

18-19 декабря мини-выставка будет работать в лофте «Города кошек» в Кудрово (Столичная улица, 11к3), 22 декабря фестиваль переедет в Шлиссельбургскую школу №1, а 27 декабря экспозиция откроется в многофункциональном комплексе «Миллкрик» во Всеволожске (улица Клубная, д.1), где состоится детский праздник.

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Напомним, что в Ленобласти можно получить без торгов землю под строительство приюта для животных. Также управление ветеринарии по Ленинградской области инициирует акцию «Мы в ответе за тех, кого приручили». Социальная кампания призывает граждан к осознанному отношению к животным. При этом в областных МФЦ стала доступна информация о животных, содержащихся в приютах, и алгоритм получения питомца в семью.