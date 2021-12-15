Ушел из жизни последний участник освобождения Любани от фашистских захватчиков

В ночь на 15 декабря ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Василий Афанасьевич Пушкарев. Он был последним из живых солдат, освобождавших Любань от немецко-фашистских захватчиков.

«Вот и ушел из жизни последний освободитель нашего города, но память о нем будет вечно жить в наших сердцах… Вечная память всем павшим в Великой Отечественной войне!», – написали в администрации Любанского поселения

Василий Пушкарев родился в 1924 году, воевал с 17 лет. Получил три ранения в боях между Тихвином и Ленинградом. Участвовал в Любанской наступательной операции и прорыве блокады Ленинграда.

Имеет награды: орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За оборону Ленинграда» и др.