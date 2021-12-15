Два корпуса ЖК «Щегловская усадьба» готовятся к вводу

Дома достроены, подключены ко всем инженерным сетям, а в квартирах проведена отделка.
Сегодня, 15 декабря, глава Фонда Константин Тимофеев посетил стройплощадку проблемного объекта ЖК «Щегловская усадьба» во Всеволожском районе. Как отметили в областном правительстве, глава Ленобласти Александр Дрозденко поручил вести объекты в эксплуатацию до конца декабря.
Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.
Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.