Два корпуса ЖК «Щегловская усадьба» готовятся к вводу

Дома достроены, подключены ко всем инженерным сетям, а в квартирах проведена отделка.

Сегодня, 15 декабря, глава Фонда Константин Тимофеев посетил стройплощадку проблемного объекта ЖК «Щегловская усадьба» во Всеволожском районе. Как отметили в областном правительстве, глава Ленобласти Александр Дрозденко поручил вести объекты в эксплуатацию до конца декабря.

«В конце декабря 2019 года Наблюдательным советом Фонда было принято решение о завершении строительства всех шести корпусов. Будут восстановлены права более 750 человек», ― рассказал в ходе рабочей поездки Константин Тимофеев.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.