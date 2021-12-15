Водитель BMW устроил смертельную аварию в Петроградском районе Петербурга

Водитель иномарки решил проскочить на красный сигнал светофора и протаранил две другие машины. Один из участников ДТП скончался на месте.
Об этом вечером, 15 декабря пишет Фонтанка со ссылкой на свои источники. Как стало известно, авария произошла в Петроградском районе Петербурга минувшей ночью.
Около часа ночи у дома 48 по Каменоостровскому проспекту молодой человек на BMW проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем «Daewoo». После этого иномарку отбросило в рядом проезжавший «Mercedes», следовавшим по набережной реки Карповки.
В результате несчастного случая 54-летний водитель «Mercedes» погиб на месте происшествия.
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15.12.2021 73