Водитель BMW устроил смертельную аварию в Петроградском районе Петербурга

Водитель иномарки решил проскочить на красный сигнал светофора и протаранил две другие машины. Один из участников ДТП скончался на месте.

Об этом вечером, 15 декабря пишет Фонтанка со ссылкой на свои источники. Как стало известно, авария произошла в Петроградском районе Петербурга минувшей ночью.

Около часа ночи у дома 48 по Каменоостровскому проспекту молодой человек на BMW проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем «Daewoo». После этого иномарку отбросило в рядом проезжавший «Mercedes», следовавшим по набережной реки Карповки.

В результате несчастного случая 54-летний водитель «Mercedes» погиб на месте происшествия.