В Ленобласти подвели итоги деятельности антинаркотической комиссии

В Ленобласти особе внимание уделяется профилактической работе с молодежью в вопросах предупреждения употребления наркотиков. Так, накануне в Ленобласти прошло заседание антинаркотической комиссии.

Об этом пишет пресс-служба Правительства Ленобласти. В ходе заседания были подведены итоги антинаркотической деятельности в регионе в текущем году и поставлены задачи на 2022 год.

Большое внимание уделялось важности профилактической работы с молодежью, в которую, в том числе, входят социально-психологическое тестирование, медицинские профилактические осмотры, а также слаженной работе органов местного самоуправления, исполнительной власти и правоохранительных органов.

Одна из ключевых целей — всесторонняя комплексная профилактика, вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность, воспитание позитивных сценариев поведения, недопущение «первой пробы» наркотических средств. А также обеспечение проведения в образовательных организациях Ленинградской области информационно-просветительской работы с педагогами и родительской общественностью по вопросам организации профилактических медицинских осмотров.