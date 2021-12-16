В Санкт-Петербурге автомобиль сбил двух пешеходов на переходе

Водитель пролетел на красный сигнал светофора.
По информации телеграм-канала SHOT, водитель автомобиля не обращая внимания на светофор, решил проскочить перекресток на Невском проспекте. На его пути оказались пешеходы, которые от сильнейшего удара отлетели на несколько десятков метров.
В результате ДТП один из пешеходов скончался на месте происшествия, а второго доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
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15.12.2021 132