Сочинение школьницы из Каменногорска вошло в сотню лучших в России

Сочинение одиннадцатиклассницы Ксении Соболевой вошло в список ста лучших из 354 сочинений из 84 субъектов России.

Победа девочки на Всероссийском конкурсе сочинений также заслуга ее наставника из Каменногорского центра образования ― педагога Ольги Большаковой, которая была с Ксенией на всех этапах конкурса

Торжественное награждение победителей Конкурса состоится 23 декабря в Москве. А 22 декабря для победителей будет организована экскурсия по городу.

Ранее пятеро школьников из Ленобласти вышли в финал конкурса «Ученик года – 2021».