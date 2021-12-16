Фото: в Выборгском районе открылся первый в Ленобласти парк Арктики

В поселке Черничном Выборгского района состоялось открытие тематического парка «Наша Арктика». Этот социально ориентированный проект создан совместно с Русским географическим обществом при поддержке комитета по культуре и туризму Ленобласти.

Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО

В настоящее время в парке расположено четыре площадки, каждая из которых представляет отдельный период истории северной части нашей планеты. Экскурсия по модулям проходит в театрализованной форме, благодаря чему посетители парка могут почувствовать себя непосредственными участниками событий. В рамках интерактивной программы желающим предложат поставить охотничьи ловушки, пострелять из лука, половить рыбу и др.

В церемонии открытия приняли участие школьники, представители правительства Ленинградской области, администрации Выборгского района и другие.