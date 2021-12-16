Фото: в Выборгском районе открылся первый в Ленобласти парк Арктики

Автор: Анастасия Щербакова
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В поселке Черничном Выборгского района состоялось открытие тематического парка «Наша Арктика». Этот социально ориентированный проект создан совместно с Русским географическим обществом при поддержке комитета по культуре и туризму Ленобласти.

Фото: в Выборгском районе открылся первый в Ленобласти парк Арктики парк Арктики, Ленобласть, Выборгский районФото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО
Фото: в Выборгском районе открылся первый в Ленобласти парк Арктики парк Арктики, Ленобласть, Выборгский районФото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО
Фото: в Выборгском районе открылся первый в Ленобласти парк Арктики парк Арктики, Ленобласть, Выборгский районФото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО
Фото: в Выборгском районе открылся первый в Ленобласти парк Арктики парк Арктики, Ленобласть, Выборгский районФото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО
Фото: в Выборгском районе открылся первый в Ленобласти парк Арктики парк Арктики, Ленобласть, Выборгский районФото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО

В настоящее время в парке расположено четыре площадки, каждая из которых представляет отдельный период истории северной части нашей планеты. Экскурсия по модулям проходит в театрализованной форме, благодаря чему посетители парка могут почувствовать себя непосредственными участниками событий. В рамках интерактивной программы желающим предложат поставить охотничьи ловушки, пострелять из лука, половить рыбу и др.

В церемонии открытия приняли участие школьники, представители правительства Ленинградской области, администрации Выборгского района и другие.

Мы создали интерактивную площадку, где дети и взрослые могут в интерактивной форме узнать об истории освоении Арктики и о роли России в этом. Для России Арктика – это история подвигов и побед. Важно, чтобы каждый человек, уходя из нашего парка, мог сказать, что Арктика наша, – отметила руководитель тематического парка Наталья Волынец.
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