Водителя грузовика поймали за выбросом строительного мусора под Гатчиной

В Сети появилась информация об сбросе мусора у трассы «Пустошка — Вырица» в Гатчинском районе Ленобласти. Госэконадзор совместно с ГИБДД провели расследование.

Фото: Госэконадзор Ленобласти

Установлено, что в Сусанинском сельском поселении водитель автомобиля Nissan Cabstar сгружал мешки с битым кирпичом, бетоном и другими отходами. Нарушитель заявил, что выгрузка мусора на участке была необходима для дальнейшего планирования территории. Однако, как рассказали в комитете, накопление отходов возможно только в специально оборудованных местах — на площадках.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Организаторов свалки привлекут к ответственности за незаконную деятельность.

В 2021 году предпринимателей из Ленобласти оштрафовали на 31 млн рублей за незаконные свалки, для сравнения – в прошлом году сумма штрафов составила 25 млн рублей.