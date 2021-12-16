Водителя грузовика поймали за выбросом строительного мусора под Гатчиной

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Сети появилась информация об сбросе мусора у трассы «Пустошка — Вырица» в Гатчинском районе Ленобласти. Госэконадзор совместно с ГИБДД провели расследование.

Водителя грузовика поймали за выбросом строительного мусора под Гатчиной незаконная свалка, Ленобласть, Госэконадзор, Гатчинский район
Водителя грузовика поймали за выбросом строительного мусора под Гатчиной незаконная свалка, Ленобласть, Госэконадзор, Гатчинский район
Фото: Госэконадзор Ленобласти

Установлено, что в Сусанинском сельском поселении водитель автомобиля Nissan Cabstar сгружал мешки с битым кирпичом, бетоном и другими отходами. Нарушитель заявил, что выгрузка мусора на участке была необходима для дальнейшего планирования территории. Однако, как рассказали в комитете, накопление отходов возможно только в специально оборудованных местах — на площадках.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Организаторов свалки привлекут к ответственности за незаконную деятельность.

В 2021 году предпринимателей из Ленобласти оштрафовали на 31 млн рублей за незаконные свалки, для сравнения – в прошлом году сумма штрафов составила 25 млн рублей.

Автор