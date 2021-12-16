В Эрмитаже обнаружили конфету начала XX века, спрятанную в рукаве платья сестры Николая II

Реставраторы Эрмитажа обнаружили в платье княгини Ксении Александровны, сестры российского императора Николая II, столетнюю конфету. Специалист оказался рисковым и попробовал сладкое на вкус.

Художник-реставратор Эрмитажа Галина Федорова рассказала в Instagram музея, что конфета была найдена в зашитом рукаве платья Ксении Александровны, которое было создано к костюмированному балу 1903 года. Рукав платья был зашит легкими стяжками, она решила снять нитку, и ей на ладошку выпала розоватая конфета.

«Я сняла нитку, и мне на ладошку упало что-то розоватое. Я это нечто лизнула, во рту получилось сладко. Оказалось, что это конфета», — рассказала Галина Федорова.

А точнее помадку, которую княгиня надкусила во время бала. По всей видимости, рядом не было место, где оставить сладость, поэтому она спрятала ее в рукав.

Сотрудники музея уже исследовали конфету и нашли на ней теснение букв, однако разобрать их не удалось.