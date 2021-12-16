Эксперт рассказал об опасности бенгальских огней

Автор: Анастасия Щербакова
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Токсичные вещества, которые содержатся в бенгальских огнях, могут вызвать онкологические заболевания.

К такому выводу пришел кандидат химических наук Василий Хрипун. Как заявил эксперт порталу Neva.Today, в составе новогоднего атрибута есть вещества, которые являются канцерогенами, пагубно влияющими на человека. Однако вероятность их попадания в организм не столь велика.

По словам Василия Хрипуна, опасность в бенгальских огнях несут медь, сульфат сурьмы, соединения бария и другие металлы, которые добавляют для окраски. Повысить риск развития онкологии можно в том случае, если вдыхать дым от бенгальских огней.

Эксперт предостерёг россиян от использования большого количества бенгальских огней в маленьком помещении при закрытых окнах, так как при этом выделяется дым, дышать которым вредно для здоровья.

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