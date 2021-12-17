В Неве под Кировском нашли останки красноармейца, погибшего при переправе в 1941 году – фото

Осенью 2021 года поисковики отряда «Невская оперативная группа» проводили работы в районе Кировска. В Неве они нашли затопленный понтон, полностью замытый песком и илом.

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После 11-часововой работы по очистке были найдены останки бойца со смертным медальоном, его оружие, шлем и рюкзак с личными вещами. Личность красноармейца установлена – им оказался Семен Иванович Петров.

Семен Иванович родился в Боровичах Новгородской области в 1906 году. Ушел на фронт в июле 1941 года и воевал в составе 7-го пограничного полка 1-ой стрелковой дивизии НКВД. Погиб при переправе на понтонах через Неву 28 октября 1941 года.

Останки Семена Петрова захоронены на родине, в Боровичах. В торжественно-траурной церемонии приняли участие внучка солдата Галина Сергеевна Дмитриева и правнучка Татьяна Барсук.

Фото: Газета «Красная искра»/ВКонтакте