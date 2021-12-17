В Сосновом Бору оштрафовали школу, в которой ребенка не отпустили с урока в туалет

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в Сосновом Бору учительница не выпустила шестиклассницу в туалет во время урока. Школьница терпела сколько могла, а потом от безысходности справила нужду прямо в классе.

Прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что действия учителя нарушили права ребенка, гарантированные ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В отношении школы было возбуждено административное дело.

Решением мирового судьи образовательное учреждение оштрафовали на 50 тысяч рублей. 53-летнюю учительницу после инцидента уволили, в системе образования она работала 28 лет.