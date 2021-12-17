В Пикалево пропал 65-летний мужчина, не ориентирующийся в пространстве

Из дома в Пикалево Бокситогорского района ушел и не вернулся 65-летний Евгений Михайлов. «Лиза Алерт» просит помощи в его поисках.

Пропавший среднего роста (170 см) и нормального телосложения. У него седые волосы и серо-голубые глаза. Он одет в черную куртку и такого же цвета джемпер, а также в синие джинсы и белые кроссовки. На голове — черная шапка-ушанка.

Если вы видели пенсионера или встречали человека, похожего на описание, сообщите об этом Евгении, организатору поиска, по телефону 89117787138 или позвоните на горячую линию отряда «Лиза Алерт» (8 800 700 5452).