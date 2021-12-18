Выборгу выделили 1,7 млрд рублей на реконструкцию водоочистных сооружений

Распоряжение о выделении средств подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Работы пройдут в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщает пресс-служба кабмина, с помощью этих средств в течении трех лет будет отремонтирована действующая насосная станция, построена станция обработки воды, сооружения для обработки осадка и новые резервуары. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой всех жителей города.
Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.
Отметим, вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 30 июня 2021 года. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей.