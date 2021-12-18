Выборгу выделили 1,7 млрд рублей на реконструкцию водоочистных сооружений

Распоряжение о выделении средств подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Принятое Правительством решение очень важно для нашего региона, особенно для всех жителей Выборга. Мы благодарны за поддержку одного из важнейших направлений нашей работы. Масштабный проект реконструкции ВОС Выборга уже прошел госэкспертизу. После завершения работ водоочистные сооружения станут одними из крупнейших в Ленинградской области», — подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко.

Работы пройдут в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщает пресс-служба кабмина, с помощью этих средств в течении трех лет будет отремонтирована действующая насосная станция, построена станция обработки воды, сооружения для обработки осадка и новые резервуары. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой всех жителей города.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.

Отметим, вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 30 июня 2021 года. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей.