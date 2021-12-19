В Санкт-Петербурге пьяный подросток избил врача, который хотел помочь ему

Парень додрался до дела по статье «Побои» и подписки о невыезде.
По информации телеграм-канала Mash на Мойке, родители обнаружили 16-летнего подростка и его подругу у себя дома в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ситуацию пришлось спасать при помощи скорой.
Приехавший на вызов педиатр получил серьезный отпор от пьяного юноши. В итоге усмирять агрессора пришлось отцу и медику, который впоследствии попал в больницу с сотрясением и другими травмами.
Парня доставили в отдел полиции. Подросток раскаялся, извинился и сказал, что ничего не помнит, но от санкций его это не спасет.
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05.11.2021 704