В Санкт-Петербурге пьяный подросток избил врача, который хотел помочь ему

Парень додрался до дела по статье «Побои» и подписки о невыезде.

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, родители обнаружили 16-летнего подростка и его подругу у себя дома в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ситуацию пришлось спасать при помощи скорой.

Приехавший на вызов педиатр получил серьезный отпор от пьяного юноши. В итоге усмирять агрессора пришлось отцу и медику, который впоследствии попал в больницу с сотрясением и другими травмами.

Парня доставили в отдел полиции. Подросток раскаялся, извинился и сказал, что ничего не помнит, но от санкций его это не спасет.