В понедельник в Ленобласти ожидается метель и мороз

Автор: Александр Селиванов
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В большинстве районов будет умеренно идти снег.

По информации пресс-службы ФГБУ Северо-Западное УГМС, в понедельник 20 декабря в регионе ожидается метель и усиление ветра.

Ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег.

В регионе будет дуть ветер северо-восточный , северный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха в течение суток -9…-14 градусов, местами -15…-20 градусов.

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18.12.2021 121
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