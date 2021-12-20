Коронавирус подтвердился еще у 358 жителей Ленобласти — данные на 20 декабря

Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 358 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 20 декабря.

Бокситогорский район: Пикалёво (+15), Ефимовский (+2).

Волосовский район: Волосово (+10), Извара (+1), Сельцо (+1), Шуговицы (+1), Беседа (+1), Большая Вруда (+1).

Волховский район: Волхов (+7), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+3).

Всеволожский район: Мурино (+14), Всеволожск (+11), Кудрово (+15), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+2), Янино-2 (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+1), им. Морозова (+4), Ковалево (+1), Старая (+3), Вартемяги (+4), Бугры (+1), Агалатово (+3), им. Свердлова (+6), Лесное (+2), Дубровка (+1), Павлово (+2), Углово (+2), Аро (+2), Куйвози (+1), Куйвози (+1), Заневка (+1), Оранжерейка (+1).

Выборгский район: Выборг (+9), Перово (+2), Рощино (+8), Советский (+1), Селезнево (+1), Поляны (+1), Каменногорск (+4), Приветнинское (+1), Красносельское (+1), Харитоново (+1), Пруды (+1), Лесогорский (+1), Симагино (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+30), Тайцы (+1), Никольское (+1), Кобралово (+1), Меньково (+2), Войсковицы (+3), Сиверский (+3), Вырица (+2), Пудомяги (+1), Батово (+1), Коммунар (+2), Большие Колпаны (+1), Лампово (+1), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+1), Дружная Горка (+1), Семрино (+1), Карташевская (+1), Мины (+1), Торфяное (+1), Кобрино (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Ополье (+1), Кингисеппский (+3), Большая Пустомержа (+2), массив Солка; Снт Монтажник (+1), Кикерицы (+1).

Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+17), Могилево (+1).

Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Синявино (+1), Павлово (+1), Мга (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Мошкино (+1), Игокиничи (+1).

Ломоносовский район: Низино (+1), Аннино (+1), Горбунки (+1), Пеники (+2), Глобицы (+2), Кипень (+1), Яльгелево (+1), Подмошье (+1).

Лужский район: Луга (+5), Толмачёво (+1).