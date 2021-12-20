Фото: грузовики столкнулись в Кировском районе – из кабины вырезали водителя

По информации ivbg.ru, 20 декабря около 13:30 на 137 километре трассы трассе А-120 «Южное полукольцо» в Кировском районе столкнулись грузовые машины Scania и MAN.

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В результате ДТП в кабине последнего зажало 43-летнего водителя. Пострадавшего вырезали при помощи гидравлического инструмента и передали сотрудникам скорой помощи. Мужчина госпитализирован.

По предварительным данным, машины столкнулись на перекрестке, движение на котором регулируется светофором.