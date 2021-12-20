Из Ленобласти с начала года выдворили более 200 нелегальных мигрантов

С начала 2021 года из Ленобласти выдворили 225 нелегальных мигрантов, сообщили в пресс-службе судебных приставов по региону.
Специалисты проводили мигрантов до пункта пропуска через границу в аэропорту «Пулково» и передали пограничникам. В Россию они не смогут попасть в течение пяти лет.
Также с начала года приставы поместили в спецучреждение 341 иностранца. Все они находились на территории России незаконно. Их привлекли к административной ответственности, которое предполагает наложение штрафа и выдворение из страны.
В ведомстве добавили, что чаще всего закон нарушают граждане Узбекистана, Нигерии, Кубы, Ирака и Ирана.
Только сегодня, 20 декабря, пограничники задержали в Выборгском районе латиноамериканцев, которые пытались незаконно пересечь границу.