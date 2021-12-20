В Госдуме рассмотрят законопроекты о борьбе с жестоким обращением с животными

Государственная Дума рассмотрит законопроекты по борьбе с жестоким обращением с животными в приоритетном порядке.
Об этом в понедельник, 20 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдумы.
Учитывая обращения гражданского общества, (спикер ГД Вячеслав) Володин предложил рассмотреть эти законопроекты в числе приоритетных на ближайшем пленарном заседании, во вторник. Совет (Думы) поддержал, — говорится в сообщении пресс-службы.
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