Спортсмены из Волхова победили в Кубке Ленобласти по мини-футболу

В ФОК «Олимп» 21 декабря состоялся финал Кубка Ленинградской области по мини-футболу среди юношей до 16 лет. В турнире победила команда ФСЦ «Волхов».
В финале спортсмены из Волхова победили команду из Всеволожска «Надежда» со счетом 3:2, забив голы на седьмой, 22-й и 31-й минуте.
Нападающие ФСЦ «Волхов» Гивак Максим и Боголюбов Артем также заняли первые два места в категории «лучшие снайперы» с 18-ю и шестью забитыми голами соответственно.
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