Путин подписал закон, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд

Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах России. Согласно нему главы регионов смогут избираться более чем на два срока подряд.

Соответствующий федеральный закон обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ определяет принципы деятельности органов власти регионов.

Теперь глава региона может быть снят с должности президентом из-за утраты доверия или если недоверие выражает местное заксобрание. Президент может также прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.