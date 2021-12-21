Путин подписал закон, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд

Автор: Анастасия Щербакова
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Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах России. Согласно нему главы регионов смогут избираться более чем на два срока подряд.

Соответствующий федеральный закон обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ определяет принципы деятельности органов власти регионов.

Теперь глава региона может быть снят с должности президентом из-за утраты доверия или если недоверие выражает местное  заксобрание. Президент может также прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

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07.12.2021 369
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