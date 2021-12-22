Грабитель пришел в «Восторг» в Тосно

По информации ivbg.ru, 21 декабря в полицию Тосненского района обратилась сотрудница цветочного павильона «Восторг», расположенного на пересечении проспекта Ленина и шоссе Барыбина в Тосно.

Неизвестный пришел в торговую точку около 16:30 и силой заставил 50-летнюю продавщицу открыть кассу. Его добычей стали 2,5 тысячи рублей. После этого грабитель убежал.

Сотрудница павильона отметила, что мужчина был славянской внешности. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.