Диетолог Гудожникова заявила о пользе корицы для снижения уровня холестерина в крови

Зимой особенно возрастает спрос на такую популярную специю, как корица. Американские исследователи установили, что по своей антиоксидантной активности корица опережает известные «суперпродукты» чеснок и орегано.

По сообщению кандидата медицинских наук, эндокринолога и диетолога Татьяны Гудожниковой, одним из ценных свойств корицы является снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При регулярном употреблении продукт снижает уровень плохого холестерина в крови. Имеются данные, что корица способна разжижать кровь, тем самым улучшая кровообращение, так же она понижает кровяное давление, передает Доктор Питер.

Гастроэнтеролог Ольга Аришева предупреждает, что корицу нельзя употреблять при проблемах с почками, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, синдроме раздраженного кишечника. С осторожностью следует применять специю при гипертонии.