Сахар в Ленобласти подорожал на 10%

С начала 2021 года сахарный песок в Ленобласти подорожал на 10%, об этом свидетельствуют данные Росстата.

Если в начале года килограмм сахара в областных магазинах, в среднем, стоил 50,13 руб., то по итогам ноября уже 55,18 руб. В соседнем Петербурге песок за этот же период подорожал на 10,1% с 50,29 до 55,39 руб. за килограмм.

В целом по России за 11 месяцев 2021 года сахарный песок подорожал на 8,7% с 50,23 руб. до 54,63 руб.

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Ранее ivbg.ru рассказывал, что в Ленобласти в ноябре выросли в цене практически все типы мяса и субпродукты из него. Подешевела только свинина. Также продолжают дорожать популярные овощи.