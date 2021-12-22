В Госдуму внесли закон, ужесточающий выдачу оружия

Если законопроект будет одобрен, потенциального владельца оружия будут проверять ФСБ и МВД.
Об этом 22 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.
Авторы проекта предлагают проверять всех кандидатов на получение оружия силами ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности.
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