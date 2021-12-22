В Госдуму внесли закон, ужесточающий выдачу оружия

Если обнаружится информация о причастности будущего владельца огнестрела к преступности или его намерении использовать оружие в незаконных целях, эти данные передадут в Росгвардию. Они станут основанием для отказа в выдаче разрешения. Спустя год можно подать новую заявку. Аналогичным образом будут проверять и владельцев оружия.