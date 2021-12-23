В Петербурге задержали вымогателей, «крышевавших» водителей маршруток

Трое мужчин, подозреваемые в вымогательстве денег у водителя маршрутного такси, задержаны в Санкт-Петербурге.

Водитель маршрутного автобуса обратился в полицию Кировского района. На конечной остановке на проспекте Стачек к нему подошли неизвестные и потребовали выплату в 700 рублей в сутки за «аренду парковочного места».

В случае отказа мужчине угрожали расправой. В банде вымогателей оказались трое мужчин в возрасте 34-45 лет. У них изъяли травматический пистолет, патроны, четыре ножа и кастет. Возбуждено уголовное дело.