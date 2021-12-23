Вклад Ленобласти в строительную сферу России отметил Владимир Путин

Владимир Путин отметил значительные успехи строительной отрасли страны — 90 миллионов квадратных метров жилья за год. Из них 3,4 миллиона в Ленобласти

«Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Я хочу поздравить с таким результатом всех работников строительного комплекса», – сказал Президент РФ.

47-й регион продолжает уверенно лидировать по темпам ввода жилья, строительству социальных объектов, восстановлению прав пострадавших граждан и расселению аварийного жилья.

«В Ленинградской области к концу года введено почти 3,4 миллиона квадратных метров жилья. На одного человека уже приходится более 1,8 квадратных метров вводимого жилья. Это лучший показатель в России», ― рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Сегодня в регионе 79 застройщиков строит 576 многоквартирных домов, общей жилой площадью 6,5 миллионов квадратных метров. Строительство жилья сопровождается в области масштабным возведением объектов социальной инфраструктуры — только за последние 5 лет в Ленобласти ввели более 32 объектов здравоохранения. В целом сегодня в стройке находятся более 80 объектов адресной инвестиционной программы.

Отметим, что Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции.