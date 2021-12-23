Продавца смертельного горячительного из Лодейного Поля арестовали

В Лодейном Поле после употребления спиртного скончались четыре человека. Бутлегера, сварившего смертельный напиток, задержали.

Как стало известно вечером ,23 декабря, следствие считает, что по вине 45-летнего продавца скончались четыре человека: двое мужчин 25 и 40 лет, а также две женщины, одной из которых было 40 лет, второй 43 года.

Известно, что жертвы купили алкоголь с рук по бросовой цене — пять литров за 700 рублей.