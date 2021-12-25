В Ленобласти выявлено 349 новых случаев COVID-19 — данные на 25 декабря

В Ленобласти за последние сутки выявили 349 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 99 548 человек, выздоровели — 81 999.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+7), Ефимовский (+2), Подборовье (+1).

Волосовский район: Кикерино (+1), Будино (+1) .

Волховский район: Волхов (+6), Сясьстрой (+2), Хвалово (+1 ), Паша (+1), Новая Ладога (+1), Старая Ладога (+1), Березье (+2) .

Всеволожский район: Мурино (+19), Всеволожск (+17), Кудрово (+10), Янино-1 ( +7), Новое Девяткино (+5), Сертолово (+7), Кузьмоловский (+3), Ваганово (+1), Новосаратовка (+1), Морозова (+2), Ковалево (+1), Токсово (+1), Бугры (+2), пгт. им. Свердлова (+1), пгт Дубровка (+1), Мяглово (+1), Дунай СНТ (+1), Парковое (+1), Аро (+1), Хапо-Ое (+1), Ненимяки (+1), Заневка (+1), Касимово (+2), Орово (+1), Блудное (+1), Лесколово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+16), Перово (+2), Рощино (+1), Советский (+3), Селезнево (+1), п/ст Лужайка (+1), Светогорск (+9), Поляны (+1), Приморск (+1), Каменногорск (+1), Соколинское (+1), Лосево (+1), Каменка (+1), пгт. Лесогорский (+2), Возрождение (+2.

Гатчинский район: Гатчина (+19), Тайцы (+2), Кобралово (+1), Сиверский (+2), Елизаветино (+2), Лампово (+1), Новый Свет (+1), Сусанино (+2), Покровка (+1), Лукаши (+1), Вопша (+1), Корписалово (+1), Малое Замостье (+3) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+9) , Кингисеппский (+1) , Малый Луцк (+3), Ивангород (+1) .

Киришский район: Кириши (+26), Пчевжа (+1), Кусино (+1).

Кировский район: Шлиссельбург (+2), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Синявино (+1), Путилово (+2), Мга (+2) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Свирьстрой (+1), Рассвет (+1).

Ломоносовский район: Низино (+1), Русско-Высоцкое (+1), Горбунки (+2), Лаголово (+1), Виллози (+1), Лебяжье (+1), Копорье (+1).

Лужский район: Луга (+8), Оредеж (+1), Сокольники (+1), п. Дом отдыха «Луга» (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+6), Вознесенье (+2).

Подпорожье Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Петровское (+1), Снегиревка (+2), Раздолье (+1), Ларионово (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+11).

Тихвинский район: Тихвин (+22), Кайвакса (+1).

Тосненский район: Глинка (+1), Тосно (+8), Тельмана (+1), Никольское (+9), Ульяновка (+1), Сельцо (+1), Любань (+1), Ушаки (+1), КП Счастье (+1).

Напомним, Ленобласть не собирается вводить QR-коды для посещения торговых центров. А даже ослабила коронавирусные ограничения. В частности, кафе и рестораны в новогоднюю ночь поработают чуть подольше.