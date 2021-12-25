На таможне Петербурга произошел крупный коррупционный скандал

Сразу два высокопоставленных сотрудника таможенного органа попались на особо крупной взятке.

По информации портала 78.ru, в Петербурге подозревается в получении взятки начальник отдела связи и телекоммуникаций Северо-Западного таможенного управления Алексей Варфоломеев. На данный момент он задержан.

Предварительно известно, что подполковник таможни получил от генерального директора предприятия «Дельта-М» взятку в размере 1 млн 680 тысяч рублей. За такое щедрое вознаграждение сотрудник таможни должен был обеспечить компании победу в конкурсных процедурах на право заключения госконтрактов с СЗТУ.

Посредником выступил коллега Варфоломеева, подполковник таможенной службы Вишневский. Его также задержали и поместили в изолятор. По данному факту возбуждено уголовное дело.

О подобном коррупционном инциденте только на выборгской таможне мы писали ранее. 11 ноября сотрудники ФСБ с обысками наведались к начальнику аналитического отдела Выборгской таможни и уже бывшему начальнику отдела управления рисками.

Уже 12 ноября, уголовное дело было возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты таможенных платежей. Проще говоря, речь шла о контрабанде и таможенниках, которые этому всячески способствовали.