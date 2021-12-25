Видео: водитель внедорожника на КАД «добил» и так разбитую в ДТП иномарку

Очевидец поделился кадрами двойного ДТП на КАД. Водитель внедорожника не заметил довольно крупное препятствие на своем пути и снес стоящую на «аварийках» машину.

Видеокадрами с места аварии опубликовали в группе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург днем, 25 декабря. На ролике видно, что внедорожник на приличной скорости несется прямо на стоящую впереди машину.

После столкновения водитель джипа в недоумении вылез из салона и что-то подобрал на дороге. Каким образом можно было не заметить такое препятствие на трассе, не понятно. Об этом мужчина уже расскажет профильным службам.