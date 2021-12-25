В ВОЗ убедили детей, что у Санта-Клауса есть иммунитет от Covid-19

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Полагаем, что у его коллеги из России, Деда Мороза, также есть иммунитет от надоевшего всем вируса.

Всемирная организация здравоохранения убедила детей, что подарки Санта-Клаус доставит вовремя. Как подтверждение своим заявлениям, ВОЗ опубликовало новогоднее видео в своем Twitter.

Могу вам сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом от этого вируса. Мы с ним переговорили накоротке. Дела у господина Клауса идут хорошо, и он как раз сейчас очень занят. Мы узнали от ряда лидеров в мире, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он мог попасть в воздушное пространство, — заверили детишек в организации.
Вам будет интересно
В ВОЗ убедили детей, что у Санта-Клауса есть иммунитет от Covid-19 Санта-Клаус, новый год, дед мороз, ВОЗ
Все, что вы хотели знать о мандаринах: польза и вред, как выбрать, чем отличаются сорта
Как вы, возможно, заметили, у нас тут Новый год скоро. Поэтому ловите самую полезную новогоднюю публикацию – о мандаринках. Из нее...
25.12.2021 1411
Автор