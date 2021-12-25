В ВОЗ убедили детей, что у Санта-Клауса есть иммунитет от Covid-19

Полагаем, что у его коллеги из России, Деда Мороза, также есть иммунитет от надоевшего всем вируса.

Всемирная организация здравоохранения убедила детей, что подарки Санта-Клаус доставит вовремя. Как подтверждение своим заявлениям, ВОЗ опубликовало новогоднее видео в своем Twitter.

Могу вам сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом от этого вируса. Мы с ним переговорили накоротке. Дела у господина Клауса идут хорошо, и он как раз сейчас очень занят. Мы узнали от ряда лидеров в мире, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он мог попасть в воздушное пространство, — заверили детишек в организации.