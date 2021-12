В ВОЗ убедили детей, что у Санта-Клауса есть иммунитет от Covid-19

Полагаем, что у его коллеги из России, Деда Мороза, также есть иммунитет от надоевшего всем вируса.

Всемирная организация здравоохранения убедила детей, что подарки Санта-Клаус доставит вовремя. Как подтверждение своим заявлениям, ВОЗ опубликовало новогоднее видео в своем Twitter.

If a child in your life is worried that #SantaClaus 🎅 might not be able to travel and deliver presents 🎁 due to #COVID19, Dr @mvankerkhove can provide reassurance: Santa Claus is immune. pic.twitter.com/X9LpUneMvZ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 24, 2021