Курильщиков ожидают новые ограничения и разочарования в 2022 году

В 2021 году курильщикам запретили курить в медучреждениях, на местах торговли и складах. Работодателей обязали организовать место для курения на открытом воздухе. А в 2022 году в России появятся новые запреты.

Юрист Европейской юридической службы Павел Корытов и беседе с агентством «Прайм» рассказал, что в России введут новые правила пожарной безопасности. Курение на объектах недвижимости и предприятиях будут оценивается как отягчающие последствия, если по этой причине на указанных местах произошел пожар.

Также с начала года акциз на табачную продукцию вырастет на 20%. Также сигареты и прочие табакосодержащие товары необходимо будет маркировать «Честным знаком».

«Честный знак» – это государственная информационная система, централизованная государственная база данных о движении товаров от производства или импорта до продажи потребителю на кассе.