В Колтушах 90-летняя пенсионерка застряла в лифте на восемь часов

Ветеран войны, 90-летняя жительница Колтушей Всеволожского района Ануза Исламголеевна Сидорова провел в лифте взаперти около девяти часов. Она сорвала голос, поднялось давление, больным суставам пришлось очень тяжело.

Ануза Сидорова вышла на ежедневную скандинавскую ходьбу, но застряла в лифте. Взаперти женщина провела с 13:50 до 22:20. За это время она много раз набирала диспетчеру. Но та лишь советовала терпеть, злилась от постоянных вызовов и говорила: «Передала запрос, ждите».

В это время родные Анузы Сидоровой били тревогу, бегали по району, спрашивали у прохожих, обзвонили больницы, сообщили в полицию и «Лизу Алерт». Уже вечером внук заметил, что грузовой лифт весь день «ехал наверх». А внутри слабый стук и кашель.

«Как в тюрьме побывала. В одиночной камере или в карцере. Как смену отработала шахтовую. Ладно хоть в лифте свет был. Я уже все стихи вспомнила, все песни. Гимнастику делала», – вспоминает Ануза Сидорова

После их звонка в Управляющую компанию монтер сразу приехал и перезапустил лифт.