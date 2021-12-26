По информации ivbg.ru, 25 декабря возле здания столовой на улице Карла Маркса в Тихвине полицейские остановили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения.
Им оказался 31-летний гражданин Республики Беларусь.
Мужчина является неплательщиком алиментов, из-за чего у себя на родине находится в федеральном розыске. В Тихвин он приехал шесть лет назад из Гомеля и проживал в России без регистрации.
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